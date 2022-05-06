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Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України

Півзахисник матиме змогу приєднатися до команди після завершення сезону в Лізі 1
Футбол Сборная Украины
12:48
Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України
Данило Ігнатенко / Фото - sudouest.fr
Головний тренер збірної України Олександр Петраков має намір викликати до складу національної команди півзахисника «Бордо» Данила Ігнатенко. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ігнатенко потрапив до списку футболістів-легіонерів, які приєднаються до команди після закінчення національних турнірів своїх клубів.

Повідомляється, що «Бордо» викупить контракт 25-річного гравця у «Шахтаря».

Ігнатенко перебрався до французького клубу взимку 2022 року, за цей час зіграв 9 матчів за клуб та віддав 2 асиста. «Бордо» за три тури до фінішу чемпіонату йде в зоні вильоту, відстаючи від рятівного 17 місця на шість очок.

Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй. 

Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».

Владимир Кириченко
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Данил Игнатенко Александр Петраков

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