Легионер «Динамо» снова отправил помощь для украинской армии
Легионер «Динамо»: «До встречи в независимой Украине и мирном Киеве 1-го июля»
Вербич временно отправился в «Легию»
16 марта 14:54
Беньямин Вербич / Фото: Футбол 24
Вингер «Динамо» Беньямин Вербич временно стал игроком «Легии» до конца сезона. В своем Instagram словенец заявил, что планирует вернуться в Украину летом.
«В эти трудные времена для меня большая честь иметь возможность играть в аренде за такой великий клуб, как «Легия», оставаясь при этом гордым членом киевского «Динамо».
До встречи 1 июля в мирном Киеве и независимой Украине»
Ранее Вербич передал на нужды ВСУ бронежилеты, дроны и медикаменты.