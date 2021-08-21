Вратарь «Ингульца»: «Ничью с «Динамо» можно назвать победой»
Легионер «Динамо» может оказать под руководством Развана Луческу
Игрок может оказаться в Греции
Сидклей / фото - FootBoom
Бразильский латераль «Динамо» Сидклей попал в сферу интересов греческий ПАОКа, сообщает портал Sportime.
Разван Луческу, сын тренера «Динамо» Мирчи Луческу возглавляет греческий клуб и желает видеть защитника в составе своей команды.
Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 2.5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Сидклей провел в составе «Динамо» лишь 83 минуты на поле, за которые забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, «Динамо» потеряло очки в матче с «Ингульцом».
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