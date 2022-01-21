«Днепру-1» не нужен форвард «Динамо», к которому проявляют интерес команды Серии А
Легионер «Динамо» назвал причину своей аренды в Нидерланды
Датчанин уехал из Киева этим летом
Миккель Дуэлунд / фото - FootBoom
Вингер «Динамо» Миккель Дуэлунд, выступающий на правах аренды за НЕК, рассказал de Gelderlander.nl о своем переходе в нидерландскую команду:
«Я хотел начать все с начала в НЕК, но моя травма напомнила мне о времени в Киеве. Было очень сложно психологически, но люди в НЕК очень мне помогли.
Я мог пообщаться с любым. Не только о футболе, но и о жизни. Это было здорово. НЕК действительно пытается создать семейную атмосферу».
Датчанин отправился в аренду этим летом. В текущей кампании на его счету 1 гол и 2 ассиста за 13 матчей.
Напомним, Дуэлунд рассказал, почему он не попадал в основу в «Динамо».
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