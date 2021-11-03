Называют этот матч переломным, хвалят Фати и Тер Штегена. Что пишут испанцы о победе «Барселоны» над «Динамо»
Легионер «Динамо» не согласен с итогом матча против «Барселоны»
Де Пена назвал более справедливый результат по его мнению
15:43
Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1) заявил, что ничья была бы более справедливым результатом. Слова уругвайца передает пресс-служба UEFA.
Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были акцентированные ситуации, в которых нужно было забивать. Конечно, в таких матчах все решают детали. Игроки «Барселоны» были готовы забить мяч, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче.
Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить. Затем, подумаем о «Баварии», так как это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире.
Ранее де Пена опубликовал фото с защитником «Барселоны».
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