Легионер «Динамо» не согласен с итогом матча против «Барселоны»

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1) заявил, что ничья была бы более справедливым результатом. Слова уругвайца передает пресс-служба UEFA.

Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить. Затем, подумаем о «Баварии», так как это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире.