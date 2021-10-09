Стало известно, на какой срок Де Пена подписал новый контракт с «Динамо»
Легионер «Динамо» признался, что учит украинский язык
Де Пена хочет больше общаться с украинскими футболистами
9 октября 23:42
Карлос Де Пена / Фото: ФК Динамо
Вингер «Динамо» Карлос де Пена признался, что учит украинский язык.
«У меня здесь много людей, которых я могу назвать своими друзьями. Когда только приехал в Киев, я много общался с Франом Солем и Миккелем Дуэлундом, позже сблизился с Сидклеем, сейчас с Витиньо и Эриком Рамиресом. Во многом с ребятами, которые так или иначе понимают испанский или английский.
Но, конечно, я также в хороших отношениях с украинскими ребятами и со многими мы поддерживаем связь. Я учу ваш язык, чтобы с ними общаться, чтобы была налажена коммуникация, потому что в Украине я в гостях».
Ранее стал известен срок нового контракта Де Пены с «Динамо».
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