Легионер «Динамо» признался, что учит украинский язык

Карлос Де Пена / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Карлос де Пена признался, что учит украинский язык.

Но, конечно, я также в хороших отношениях с украинскими ребятами и со многими мы поддерживаем связь. Я учу ваш язык, чтобы с ними общаться, чтобы была налажена коммуникация, потому что в Украине я в гостях».