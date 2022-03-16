Легионер «Динамо» снова отправил помощь для украинской армии

Вербич показывает себя с самой лучшей стороны

Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич отправил украинской армии партию бронежилетов, о чем сообщила его жена на своей странице в Instagram.

Ранее Вербич отправлял в Украину дрон с тепловизором и медикаменты.

Отметим, что Вербич временно будет выступать за польскую «Легию» до конца сезона, пока в Украине идет война.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис высказал свою позицию касательно вторжения россии в Украину.