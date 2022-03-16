Экс-игрок «Динамо»: «Преждевременно делать какие-то выводы по Тимощуку»
Легионер «Динамо» снова отправил помощь для украинской армии
Вербич показывает себя с самой лучшей стороны
16 марта 14:39
Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо
Вингер «Динамо» Беньямин Вербич отправил украинской армии партию бронежилетов, о чем сообщила его жена на своей странице в Instagram.
Ранее Вербич отправлял в Украину дрон с тепловизором и медикаменты.
Отметим, что Вербич временно будет выступать за польскую «Легию» до конца сезона, пока в Украине идет война.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис высказал свою позицию касательно вторжения россии в Украину.