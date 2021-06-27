Легионер «Динамо» вернулся к тренировкам
Вингер «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш вернулся в расположение киевского клуба из отпуска. Об этом игрок сообщил в историях на своей странице в Instagram:
«Возвращаюсь к работе».
До этого он играл в товарищеских матчах за сборную Люксембурга. Перед матчем со сборной Норвегии игрок даже заявлял, что навяжет серьезную конкуренцию медийному Эрлингу Холанду, но именно форвард «Боруссии» принес своей команде победу в том матче.
«Динамо» уже приступило к тренировкам под руководством Мирчи Луческу. Главный тренер успел провести первую тренировочную сессию с командой после возвращения с базы национальной сборной Украины в Бухаресте. Пока Мистера не было, командой руководил его ассистент Олег Гусев.
Напомним, испанский легионер «Динамо» может вернуться на родину.
Комментарии 0