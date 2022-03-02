Легионер «Динамо»: «Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину»

Де Пена уже прибыл в Уругвай

Фото: Динамо

Хавбек «Динамо» Карлос де Пена сообщил, что больше не вернется в Украину. Его цитирует уругвайский источник Libero.



Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину. В поезде мы ехали с девочкой четырех лет, которая была с нами примерно 14-15 часов, а потом, к сожалению, мы узнали, что она погибла. Это вещи, о которых начинает думать тот, кто является отцом, и это тяжело.

Ранее экс-игрок «Динамо» Александр Алиев заявил, что сделает все для мира в Украине. Он записался в ряды киевской теробороны.