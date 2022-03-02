Алиев: «Я сделаю все, чтобы в Украине был мир, буду защищать страну, где родились мои детки»
Легионер «Динамо»: «Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину»
Де Пена уже прибыл в Уругвай
Фото: Динамо
Хавбек «Динамо» Карлос де Пена сообщил, что больше не вернется в Украину. Его цитирует уругвайский источник Libero.
Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину.
В поезде мы ехали с девочкой четырех лет, которая была с нами примерно 14-15 часов, а потом, к сожалению, мы узнали, что она погибла. Это вещи, о которых начинает думать тот, кто является отцом, и это тяжело.
Ранее экс-игрок «Динамо» Александр Алиев заявил, что сделает все для мира в Украине. Он записался в ряды киевской теробороны.
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