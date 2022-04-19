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Легионер «Динамо»: «Я точно вернусь в Киев, мой сын – наполовину украинец»

Вербич сейчас выступает в аренде в «Легии»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:07
Легионер «Динамо»: «Я точно вернусь в Киев, мой сын – наполовину украинец»
Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич заявил, что намерен вернуться в Киев после войны.

«У меня девушка — украинка, сын — наполовину украинец. Я четыре очень красивых года прожил в Киеве, очень скучаю за этим городом и надеюсь, что когда-нибудь можно будет вернуться. Я желаю, чтобы это все быстро закончилось, потому что новости о том, что происходит, — это просто ужас. И если кто-то еще не понимает, что там происходит, то я не знаю. Если кто-то думает, что это просто там война как война, спецоперация… Я думаю, они уже точно понимают, что это не спецоперация. Буча, Ирпень, Мариуполь — это очень грустно выглядит. Надеюсь, люди у власти это поймут и это быстрее закончится.

Конечно, хочу вернуться, у меня же девушка из Украины. Мы точно вернемся. Не знаю, будем ли там играть в футбол, потому что люди не знают, будет ли там футбол. Мне нужно продолжать карьеру, но все равно я вернусь в Киев, это точно. Динамо — мой второй родной клуб. Конечно, я — словенец, горжусь этим, моя страна — Словения, но Украина дала мне многое, Динамо дало. Очень хорошие, красивые четыре года, сын родился в Украине, этого никогда не забуду. Помогаю и дальше буду помогать Украине, как и она мне».

Напомним, до конца сезона Вербич выступает в аренде в польской «Легии».

Источник: SportArena Петр Приходько
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Беньямин Вербич Динамо Киев

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