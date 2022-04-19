Легионер «Динамо»: «Я точно вернусь в Киев, мой сын – наполовину украинец»

Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич заявил, что намерен вернуться в Киев после войны.

Конечно, хочу вернуться, у меня же девушка из Украины. Мы точно вернемся. Не знаю, будем ли там играть в футбол, потому что люди не знают, будет ли там футбол. Мне нужно продолжать карьеру, но все равно я вернусь в Киев, это точно. Динамо — мой второй родной клуб. Конечно, я — словенец, горжусь этим, моя страна — Словения, но Украина дала мне многое, Динамо дало. Очень хорошие, красивые четыре года, сын родился в Украине, этого никогда не забуду. Помогаю и дальше буду помогать Украине, как и она мне».