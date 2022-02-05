Легионер «Днепра-1»: «Чемпионат Украины – очень силен»

Валентин Кожокару / Фото - СК Днепр-1

Голкипер «Днепра-1» Валентин Кожокару оценил в интервью Playsport уровень украинской Премьер-лиги.

Чемпионат очень силен, футболисты много бегают, матчи очень тяжелые, играть против кого-либо непросто. Они более западные. У них лучше менталитет, они более серьезные. Это видно и по юниорам. Они лучше готовы, когда переходят в топ-команду, то работают тяжело.

В Румынии юниоры не столь заинтересованы выступать за первую команду. В Украине, чтобы играть за сильную команду, ты должен отдать все, что можешь, иначе не попадешь туда.

В физическом плане тоже большая разница. Если увидите 17-летнего украинца и 17-летнего румына – не поверите, что они сверстники. В первой команде «Днепра-1» есть два юниора. Они очень ценны, их держат во взрослой команде, не дают играть U-19.