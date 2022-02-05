Легионер «Днепра-1»: «Чемпионат Украины – очень силен»
Голкипер «Днепра-1» Валентин Кожокару оценил в интервью Playsport уровень украинской Премьер-лиги.
Большая разница по сравнению с первенством Румынии по подготовке футболистов – тренировки и все предматчевые дела. Игроки гораздо лучше готовы физически и тактически. Сейчас разница между «Динамо» с «Шахтером» и другими командами, включая нас и «Зарю», велика. Имею в виду индивидуальные качества футболистов.
Чемпионат очень силен, футболисты много бегают, матчи очень тяжелые, играть против кого-либо непросто. Они более западные. У них лучше менталитет, они более серьезные. Это видно и по юниорам. Они лучше готовы, когда переходят в топ-команду, то работают тяжело.
В Румынии юниоры не столь заинтересованы выступать за первую команду. В Украине, чтобы играть за сильную команду, ты должен отдать все, что можешь, иначе не попадешь туда.
В физическом плане тоже большая разница. Если увидите 17-летнего украинца и 17-летнего румына – не поверите, что они сверстники. В первой команде «Днепра-1» есть два юниора. Они очень ценны, их держат во взрослой команде, не дают играть U-19.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» близок к покупке игрока из Бразилии.
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