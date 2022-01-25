Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»

Нелсон Монте / Фото: Getty Images

Центральный защитник «Днепра-1» Нелсон Монте высказался о напряженной внешнеполитической ситуации в Украине. Его цитирует португальское издание Record.

Я много слежу за новостями на португальском телевидении... Ноль, ничего. Мы продолжаем жить нормальной жизнью. Мы прибыли на сборы в Турцию, но в Украине все как прежде.

Касательно моего опыта пребывания здесь, то все идет хорошо. У нашей команды отличный сезон. Мы на 3-й строчке и хотим удержать эту позицию, потому что она дает возможность квалифицироваться в Лигу Европы.

Я впервые наслаждаюсь опытом игры за пределами Португалии. Если все продолжится, как есть, я бы хотел продлить время своей карьеры за границей. Только если в Португалии не появится хороший проект для возвращения».