Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Центральный защитник «Днепра-1» Нелсон Монте высказался о напряженной внешнеполитической ситуации в Украине. Его цитирует португальское издание Record.
«Здесь в Украине говорили с иностранными игроками, и по информации, которой я владею, эта атмосфера напряженности существует с начала конфликта, и что это будет лишь психологическая война.
Я много слежу за новостями на португальском телевидении... Ноль, ничего. Мы продолжаем жить нормальной жизнью. Мы прибыли на сборы в Турцию, но в Украине все как прежде.
Касательно моего опыта пребывания здесь, то все идет хорошо. У нашей команды отличный сезон. Мы на 3-й строчке и хотим удержать эту позицию, потому что она дает возможность квалифицироваться в Лигу Европы.
Я впервые наслаждаюсь опытом игры за пределами Португалии. Если все продолжится, как есть, я бы хотел продлить время своей карьеры за границей. Только если в Португалии не появится хороший проект для возвращения».
В турнирной таблице УПЛ «Днепр-1» идет на 3-м месте.
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