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Легионер «Днепра-1»: «Йовичевич – топ, у Довбыка – большое будущее»

Португалец высказался о своем тренере и главной звезде команды
Футбол Украинская Премьер-лига
13:47
Легионер «Днепра-1»: «Йовичевич – топ, у Довбыка – большое будущее»
Нельсон Монте / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Нельсон Монте поделился в интервью пресс-службе клуба мнением о главном тренере Игоре Йовичевиче и нападающем Артеме Довбыке.

Йовичевич – топ! Самое главное, что он очень хороший человек. Говорит правду. Остальные тренеры не всегда это делают, а Йовичевич прямой. Команда идет на третьем месте и в этом большая заслуга тренера, а не только игроков. Мне нравится.

Он очень хороший мотиватор. Это касается не только матчей. Во время тренировок то же самое. Каждый день он разговаривает с командой. Меняет менталитет футболистов. Я увидел другой стиль, манеру. У него есть кураж

Довбык? Как по мне, он – топ. Я сталкивался с Тареми, который сейчас играет в «Порту», также с Карлосом Винисиусом, который сейчас в ПСВ, но Довбык – это топ-топ-топ.

Он имеет отличные физические качества, он очень умный игрок, имеет хороший удар. А еще он очень хороший парень. Тренироваться с такими игроками очень хорошо для меня. Думаю, у него большое будущее.

Ранее Йовичевич оценил способность защитника Романа Вантуха заменить Дубинчака.

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Нельсон Маседо Монте Игор Йовичевич Артем Довбык

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