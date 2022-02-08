Легионер «Днепра-1»: «Йовичевич – топ, у Довбыка – большое будущее»

Нельсон Монте / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Нельсон Монте поделился в интервью пресс-службе клуба мнением о главном тренере Игоре Йовичевиче и нападающем Артеме Довбыке.

Он очень хороший мотиватор. Это касается не только матчей. Во время тренировок то же самое. Каждый день он разговаривает с командой. Меняет менталитет футболистов. Я увидел другой стиль, манеру. У него есть кураж

Довбык? Как по мне, он – топ. Я сталкивался с Тареми, который сейчас играет в «Порту», также с Карлосом Винисиусом, который сейчас в ПСВ, но Довбык – это топ-топ-топ.

Он имеет отличные физические качества, он очень умный игрок, имеет хороший удар. А еще он очень хороший парень. Тренироваться с такими игроками очень хорошо для меня. Думаю, у него большое будущее.