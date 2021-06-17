Первым соперником «Ворсклы» в Лиге конференций станет армянский или финский клуб
Легионер «Ворсклы» дебютировал на национальную сборную
В первом матче и сразу в стартовом составе
Ибрагим Кане / фото - Football24
Хавбек полтавской «Ворсклы» Ибрагим Кане сыграл свой первый матч в футболке национальной сборной Мали, выйдя в матче против сборной Туниса.
Игрок вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.
Пресс-служба «Ворсклы» на своем официальном сайте поздравила игрока с дебютом:
«Дебют Кане в составе сборной Мали – не случайность. Это результат упорного труда и большого желания футболиста расти профессионально. Тренеры Мали давно следили за ним, и вот, наконец, первые шаги сделаны».
В минувшем сезоне полузащитник отыграл за «Ворсклу» 24 матча, где отметился 4 голами и 3 голевыми передачами.
Напомним, UEFA допустил «Зарю» к участию в Лиге Европы.
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