Легионером «Динамо» интересуются клубы из топ-чемпионатов

Жерсон покинет Киев?

Жерсон Родригеш / Фото: пресс-служба Динамо

Вингер «Динамо» Жерсон Родригеш в ближайшее время может сменить клуб, сообщает Le Quotidien.

По информации источника, 25-летнм вингером интересуются клубы из Португалии, Испании, Италии и Англии.

В «Динамо» в нынешнем сезоне Родригеш провел 38 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи. Родригеш перешел в «Динамо» летом 2019-го года.

В нынешнем сезоне Родригеш выиграл с «Динамо» Суперкубок Украины, УПЛ и Кубок Украины.