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«Легионеры должны будут повести сборную Украины». Маркевич высказался о состоянии игроков «Динамо» и «Шахтера»

Также тренер обратил внимание, над каким элементом следует поработать накануне матча с Шотландией
Футбол Сборная Украины
13:23
«Легионеры должны будут повести сборную Украины». Маркевич высказался о состоянии игроков «Динамо» и «Шахтера»
Фото: УНИАН

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич заявил, что сборной Украины следует плодотворно над игрой при стандартах накануне матча квалификации чемпионата мира-2022 с национальной командой Шотландии.

В какой форме, на ваш взгляд, сборники «Динамо» и «Шахтера», если судить по их матчам в благотворительном турне?

Эти матчи проходят без особого напряжения для футболистов, тем не менее, лучше проводить спарринги, чем просто тренироваться. Вся надежда, но сбор национальной команды, когда коллектив соберется в полном составе. Вот там нужно сработать по максимуму.

Ваши впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах? 

В первой половине года ребята выглядят неплохо. Пусть не все получают должную игровую практику, но легионеры обязаны повести за собой команду. Мы это видели уже не один раз.

Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей в первой половине в июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова? 

Посмотрим. Опять же, здесь важно, чтобы наставники сборной хорошо сработали. Вроде времени много, но его и немного. На мой взгляд, в поединке с Шотландией очень серьезно нужно отнестись к стандартным положениям, особенно возле наших ворот. Практически вся игра соперника строится на силовой борьбе, верховых передачах, стандартах… А у нас с этим ситуация обстоит не лучшим образом. Пока я уверен в одном, что наша команда выйдет на эту игру с сильными эмоциями, но как все сложится, увидим 1 июня.

Группа, в которую может выйти Украина.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Мирон Маркевич сборная Украины (футбол) сборная Шотландии (футбол)

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