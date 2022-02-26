Легионеры «Шахтера» и «Динамо» выехали из Киева

Их везут в направлении Молдовы

Фото: ФК Шахтер

Легионеры «Шахтера» и «Динамо» смогли уехать из Киева.

Иностранные игроки отправились в направлении границы Молдовы. Ранее по этому пути проехали Мирча Луческу с другими тренерами «Динамо».

Ранее Сергей Палкин уже заявлял, что клуб пытается организовать выезд иностранных игроков.

Напомним, легионеры «Шахтера» и «Динамо» в первый день вторжения РФ в Украину остались в киевском отеле. Они просили помощи у бразильских властей.

Еще один игрок «Шахтера» Манор Соломон сумел покинуть Украину через Польшу.