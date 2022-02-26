Экс-тренер «Шахтера» Каштру: «Мое сердце со всеми украинцами»
Легионеры «Шахтера» и «Динамо» выехали из Киева
Их везут в направлении Молдовы
Фото: ФК Шахтер
Легионеры «Шахтера» и «Динамо» смогли уехать из Киева.
Иностранные игроки отправились в направлении границы Молдовы. Ранее по этому пути проехали Мирча Луческу с другими тренерами «Динамо».
Ранее Сергей Палкин уже заявлял, что клуб пытается организовать выезд иностранных игроков.
Напомним, легионеры «Шахтера» и «Динамо» в первый день вторжения РФ в Украину остались в киевском отеле. Они просили помощи у бразильских властей.
Еще один игрок «Шахтера» Манор Соломон сумел покинуть Украину через Польшу.
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