«Легия» без Харатина уступила в матче с удалением голкипера и пенальти, оставшись в зоне вылета

Действующему чемпиону Польши не помогает даже смена тренера

Фото - Легия Варшава

В 21-м туре польской Экстракласы «Легия» на своем поле уступила «Варте».

Судьбу встречи решил единственный гол Шимоновича. После удаления Боруца столичному клубу пришлось выпускать голкипера вместо полевого. Действующий чемпион мог проиграть крупнее, но Зрелак не реализовал пенальти.

Полузащитник Игорь Харатин все 90 минут провел на скамейке запасных. Отметим, что зимой команду возглавил Александар Вукович. Команда под руководством серба уступила уже во втором матче.

«Легия» опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице. Отставание от «Варты», «Гурника» и «Заглембе» составляет два очка при матче в запасе варшавян.

Чемпионат Польши, 21 тур

«Легия» – «Варта» 0:1

Гол: Шимонович, 23

«Легия»: Боруц, Йоханссон, Роуз, Навроцки, Слиш (Чельхака, 46), Соколовски (Влодарчик, 84), Вшолек, Младенович, Лопеш (Мишта, 74), Мучи (Чепела, 58), Пекхарт.

«Варта»: Лис, Гржесик, Иванов, Шимонович, Тралка, Кельб (Кортни-Перкинс, 65), Луиш (Купчак, 59), Копчински, Шчепански (Папеу, 58), Шелаговски (Шмыт, 65), Зрелак (Кузимски, 90+5).

Предупреждения: Слиш, Роуз, Йоханссон, Младенович, Чепела – Кельб, Иванов

Боруц