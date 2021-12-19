«Легия» Харатина ушла на зимний перерыв в зоне вылета

«Армейцы» являются действующими чемпионами Польши

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В 19-м туре польской Экстракласы «Легия» на своем поле крупно уступила «Радомяку».

Под перерыв ворота собственной команды поразил Ветеска. А после перерыва Маурдиеш и Ангьельски с пенальти довели дело до разгрома.

Полузащитник Игорь Харатин в матче участия так и не принял. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Легия» упустила возможность сравняться с «Гурником» и осталась в зоне вылета перед зимней паузой.

Чемпионат Польши, 19 тур

«Легия» – «Радомяк» 0:3

Голы: Ветеска, 45+1 (автогол), Мауридеш, 64, Ангьельски, 87 (пен.)