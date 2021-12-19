«Легия» без Харатина снова проиграла и осталась в зоне вылета
«Легия» Харатина ушла на зимний перерыв в зоне вылета
«Армейцы» являются действующими чемпионами Польши
20:36
Фото - Легия
В 19-м туре польской Экстракласы «Легия» на своем поле крупно уступила «Радомяку».
Под перерыв ворота собственной команды поразил Ветеска. А после перерыва Маурдиеш и Ангьельски с пенальти довели дело до разгрома.
Полузащитник Игорь Харатин в матче участия так и не принял. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.
«Легия» упустила возможность сравняться с «Гурником» и осталась в зоне вылета перед зимней паузой.
Чемпионат Польши, 19 тур
«Легия» – «Радомяк» 0:3
Голы: Ветеска, 45+1 (автогол), Мауридеш, 64, Ангьельски, 87 (пен.)
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