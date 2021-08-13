Шабанов: «В Польше более открытый футбол, нежели в Украине»
«Легия» вновь хочет арендовать Шабанова
Защитник не против покинуть «Динамо»
Фото: Legia.com
«Легия» вновь заинтересована в аренде защитника «Динамо» Артема Шабанова.
Польский клуб вскоре начнет переговоры о переходе футболиста. Правда, надежды на успех у поляков нет.
В «Динамо» есть проблема с защитниками ведь Никита Бурда и Денис Попов травмированы. Шабанова вряд ли отдадут.
Сам игрок не против ухода, ведь хочет получать игровую практику. Он провел в «Легии» вторую половину прошлого сезона, став чемпионом Польши.
Комментарии 0