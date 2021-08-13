«Легия» вновь хочет арендовать Шабанова

Защитник не против покинуть «Динамо»

Фото: Legia.com

«Легия» вновь заинтересована в аренде защитника «Динамо» Артема Шабанова.

Польский клуб вскоре начнет переговоры о переходе футболиста. Правда, надежды на успех у поляков нет.

В «Динамо» есть проблема с защитниками ведь Никита Бурда и Денис Попов травмированы. Шабанова вряд ли отдадут.

Сам игрок не против ухода, ведь хочет получать игровую практику. Он провел в «Легии» вторую половину прошлого сезона, став чемпионом Польши.