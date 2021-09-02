«Легия» заплатила за Харатина менее миллиона, но «Ференцварош» может получить бонусы

Известно, на каких условиях был совершен трансфер

Игорь Харатин / Фото - Легия

Полузащитник Игорь Харатин перешел из «Ференцвароша» в «Легию». Для завершения трансфера игрок сборной Украины покинул расположение национальной команды.

Сумма сделки составила 800 тысяч евро. Но предусмотрены и бонусы. Они будут начислены в случае успешных выступлений в еврокубках.

Также стало известно, что хавбек будет зарабатывать в новом клубе около 25 тысяч евро. Самым высокооплачиваемым игроком команды является Артур Йенджейчик (45 тысяч евро).

Ранее и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков сообщил, когда Харатин вернется в расположение «сине-желтых».