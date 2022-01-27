«Эвертон» Миколенко отказался от идеи назначить португальского тренера
Лэмпард близок к назначению в «Эвертон»
С ним проведут финальное собеседование
13:27
Фото: Sky Sports
Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Эвертон».
Кандидатуру англичанина начали всерьез рассматривать после первого собеседования с ним. Повторное состоится совсем скоро, сообщает The Telegraph. По его итогам он может стать новым наставником команды.
Также клуб рассматривает Витора Перейру, но его кандидатуру с гневом встретили местные болельщики после его инцидентов в Турции.
Лэмпард находится без работы с конца 2020-го года, когда покинул «Челси».