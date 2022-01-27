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Лэмпард близок к назначению в «Эвертон»

С ним проведут финальное собеседование
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:27
Лэмпард близок к назначению в «Эвертон»
Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Эвертон».

Кандидатуру англичанина начали всерьез рассматривать после первого собеседования с ним. Повторное состоится совсем скоро, сообщает The Telegraph. По его итогам он может стать новым наставником команды.

Также клуб рассматривает Витора Перейру, но его кандидатуру с гневом встретили местные болельщики после его инцидентов в Турции.

Лэмпард находится без работы с конца 2020-го года, когда покинул «Челси».

 

Андрей Усмонов
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Эвертон Фрэнк Лэмпард

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