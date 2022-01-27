Лэмпард близок к назначению в «Эвертон»

С ним проведут финальное собеседование

Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Эвертон».

Кандидатуру англичанина начали всерьез рассматривать после первого собеседования с ним. Повторное состоится совсем скоро, сообщает The Telegraph. По его итогам он может стать новым наставником команды.

Также клуб рассматривает Витора Перейру, но его кандидатуру с гневом встретили местные болельщики после его инцидентов в Турции.

Лэмпард находится без работы с конца 2020-го года, когда покинул «Челси».