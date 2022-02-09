«Эвертон» проиграл первый матч в АПЛ под руководством Лэмпарда
Лэмпард: «Надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу»
Тренер – о поражении «Ньюкаслу»
11:14
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал BeanymanSports поражение от «Ньюкасла» (1:3).
«Это нарушило мои планы, потому что Миколенко единственный левый защитник, являющийся левшой. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть там. Против Ньюкасла вы там могли видеть Таунсенда.
Мы можем быть эффективны, но отсутствие номинального левого защитника – это непросто. Мы надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу».
Миколенко сдал подозрительный тест на коронавирус.
Защитник отыграл три матча за команду после перехода из «Динамо».
Комментарии 0