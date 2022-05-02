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Лэмпард: «Надеюсь, фанаты «Челси» меня поймут»

Тренер «Эвертона» обыграл свою родную команду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:58
Лэмпард: «Надеюсь, фанаты «Челси» меня поймут»
Фрэнк Лэмпард / Фото: Twitter

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о победе над «Челси» (1:0) в 35-м туре АПЛ. Специалиста цитирует Goal.

«Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Челси». Поэтому надеюсь, что они поймут мои эмоции после победы.

Нам она была нужнее, чем им. Сегодня я думал только об «Эвертоне». Эти три очка крайне важны для нас».

Лэмпард выступал за «Челси» 13 лет: с 2001-го по 2014-й годы.

Напомним, украинец Виталий Миколенко провел полный матч против «Челси», но заработал не лучшую оценку.


Петр Приходько
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Фрэнк Лэмпард Челси Эвертон

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