«Эвертон» опубликовал фото тренировки Миколенко. Ранее он был вне команды
Лэмпард подтвердил возвращение Миколенко в команду после коронавируса
Наставник «Эвертона» – о кадровой ситуации в стане «ирисок»
17 февраля 16:38
Фрэнк Лэмпард / Фото - independent.co.ukГлавный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в интервью пресс-службе подтвердил возвращение украинского защитника Виталия Миколенко в общую группу, а также рассказал о кадровой ситуации в команде.
«Миколенко вернулся. Демарай Грей не сыграет в этот уикенд, надеемся, он вернется на следующей неделе. Дукуре сегодня тренировался с нами, это его первая полноценная тренировка. Надеемся увидеть прогресс у него на следующей неделе».
«Бен Годфри становится ближе. Надеемся, что его восстановление идет согласно прогнозам. Что означает – еще две-три недели. У Йери Мины все займет больше времени. У Фабиана Делфа ситуацией такая же, как и у Годфри – две-три недели».
Таким образом, Миколенко имеет возможность сыграть в выездном матче с «Саутгемптоном» в 26-м туре АПЛ, которая состоится 19 февраля.
Напомним, украинец переболел коронавирусом.
Комментарии 0