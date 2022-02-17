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Лэмпард подтвердил возвращение Миколенко в команду после коронавируса

Наставник «Эвертона» – о кадровой ситуации в стане «ирисок»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 февраля 16:38
Лэмпард подтвердил возвращение Миколенко в команду после коронавируса
Фрэнк Лэмпард / Фото - independent.co.uk
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в интервью пресс-службе подтвердил возвращение украинского защитника Виталия Миколенко в общую группу, а также рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Миколенко вернулся. Демарай Грей не сыграет в этот уикенд, надеемся, он вернется на следующей неделе. Дукуре сегодня тренировался с нами, это его первая полноценная тренировка. Надеемся увидеть прогресс у него на следующей неделе».


«Бен Годфри становится ближе. Надеемся, что его восстановление идет согласно прогнозам. Что означает – еще две-три недели. У Йери Мины все займет больше времени. У Фабиана Делфа ситуацией такая же, как и у Годфри – две-три недели».


Таким образом, Миколенко имеет возможность сыграть в выездном матче с «Саутгемптоном» в 26-м туре АПЛ, которая состоится 19 февраля.

Напомним, украинец переболел коронавирусом.
Владимир Кириченко
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Виталий Миколенко Эвертон Фрэнк Лэмпард

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