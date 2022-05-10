Лэмпард сообщил, сможет ли Миколенко принять участие в следующем матче

К счастью, у украинца были лишь судороги

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сообщил, что защитник команды Виталий Миколенко сможет принять участие в следующем матче против «Уотфорда», поскольку его повреждение оказалось несерьезным. Специалиста цитирует ВВС.

«Миколенко а порядке. У него были лишь судороги».

Напомним, в матче с «Лестером» Миколенко забил свой первый мяч в АПЛ, но был заменен в середине второго тайма, ведь «Эвертон» опасался, что у украинца травма.