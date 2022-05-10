Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Лэмпард сообщил, сможет ли Миколенко принять участие в следующем матче
К счастью, у украинца были лишь судороги
14:40
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сообщил, что защитник команды Виталий Миколенко сможет принять участие в следующем матче против «Уотфорда», поскольку его повреждение оказалось несерьезным. Специалиста цитирует ВВС.
«Миколенко а порядке. У него были лишь судороги».
Напомним, в матче с «Лестером» Миколенко забил свой первый мяч в АПЛ, но был заменен в середине второго тайма, ведь «Эвертон» опасался, что у украинца травма.
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