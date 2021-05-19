Бруну Фернандеш побил один из выдающихся рекордов Лэмпарда
Лэмпард включен в Зал славы АПЛ
Знаменитый футболист провел более 600 матчей за «Челси»
19 мая 14:08
Фрэнк Лэмпард / фото - TeamTalk
Экс-игрок и бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард включен в Зал славы АПЛ.
За лондонский клуб Лэмпард провел 609 матчей в АПЛ, забил 177 голов и сделал 102 голевых передачи, трижды становился чемпионом, и один раз получил приз лучшему игроку сезона.
Лэмпард – пятый член зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона и Роя Кин.
Напомним, Лэмпард может возглавить «Кристал Пэлас».
Комментарии 0