Лэмпард включен в Зал славы АПЛ

Знаменитый футболист провел более 600 матчей за «Челси»

Фрэнк Лэмпард / фото - TeamTalk

Экс-игрок и бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард включен в Зал славы АПЛ.

За лондонский клуб Лэмпард провел 609 матчей в АПЛ, забил 177 голов и сделал 102 голевых передачи, трижды становился чемпионом, и один раз получил приз лучшему игроку сезона.

Лэмпард – пятый член зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона и Роя Кин.

Напомним, Лэмпард может возглавить «Кристал Пэлас».