Лэмпард: «Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар»

Лэмпард и Миколенко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поздравил украинца Виталия Миколенко з дебютным мячом в АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.

Это прекрасное чувство. После победы над Челси было большое желание продолжить. В гостях у «Лестера» играть очень непросто. У нас был план, и игроки придерживались его, что бы ни происходило на поле, забили они или нет. До выполнения задания еще далеко, но они могут быть очень довольны тем, что делали сегодня.

Я очень доволен. «Лестер» – команда топ-уровня. Мы много угрожали воротам соперника. Я доволен игрой».