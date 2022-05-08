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Стронгмен. Лига Чемпионов

Лэмпард: «Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар»

Украинец забил дебютный мяч в АПЛ
Футбол Украинские легионеры
20:58
Лэмпард: «Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар»
Лэмпард и Миколенко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поздравил украинца Виталия Миколенко з дебютным мячом в АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.

«Да, это был наш первый серьезный момент. Это был качественный удар, и я очень рад за Миколенко. Ему пришлось пережить очень нелегкие времена с тех пор, как он появился в премьер-лиге, и я очень рад.

Это прекрасное чувство. После победы над Челси было большое желание продолжить. В гостях у «Лестера» играть очень непросто. У нас был план, и игроки придерживались его, что бы ни происходило на поле, забили они или нет. До выполнения задания еще далеко, но они могут быть очень довольны тем, что делали сегодня.

Я очень доволен. «Лестер» – команда топ-уровня. Мы много угрожали воротам соперника. Я доволен игрой».

Напомним, гол Миколенко помог «Эвертону» победить «Лестер» (2:1) и выбраться из зоны вылета.

Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Фрэнк Лэмпард Лестер Сити

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