Ленвандовски может оказаться в «Барселоне»

На поляка также претендует «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ

Роберт Левандовски / фото - SoccerNews

Звездный форвард «Баварии» Роберт Левандовски может оказаться в «Барселоне». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, сам нападающий давно хочет поиграть в чемпионате Испании. Однако главной преградой трансферу может стать не лучшее финансовое положение «сине-гранатовых».

Ранее Цезари Кухарски, бывший агент Левандовски, заявил, что испанские клубы на сегодняшний день не могут позволить себе подписание 32-летнего бомбардира.

Левандовски также интересуются в «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ

Напомним, Левандовски повторил «вечный» рекорд Мюллера.