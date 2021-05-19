Левандовски повторил «вечный» рекорд Герда Мюллера
Ленвандовски может оказаться в «Барселоне»
На поляка также претендует «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ
19 мая 08:59
Роберт Левандовски / фото - SoccerNews
Звездный форвард «Баварии» Роберт Левандовски может оказаться в «Барселоне». Об этом сообщает Sky Sport Germany.По данным источника, сам нападающий давно хочет поиграть в чемпионате Испании. Однако главной преградой трансферу может стать не лучшее финансовое положение «сине-гранатовых».
Ранее Цезари Кухарски, бывший агент Левандовски, заявил, что испанские клубы на сегодняшний день не могут позволить себе подписание 32-летнего бомбардира.Левандовски также интересуются в «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ.
Напомним, Левандовски повторил «вечный» рекорд Мюллера.
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