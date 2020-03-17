«Лео, ты не можешь уйти. Мы не сможем вернуть успех «Барселоне» без тебя». Лапорта попросил Месси остаться

Жоан Лапорта / Фото: marca.com

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время своей инаугурации попросил капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси остаться на «Камп Ноу». Аргентинец не намерен продлевать контракт с каталонцами.



Лапорту цитирует Goal.com:

Я здесь, чтобы принимать важные решения. Например, убеждать Лионеля Месси остаться у нас. Я пользуюсь сейчас тем фактом, что он находится здесь. И он знает, как мне важно, чтобы он остался. Лео, ты знаешь, как я люблю тебя. Мы сделаем все возможное, чтобы удержать тебя здесь. Ты знаешь, что не можешь уйти. Мы не сможем сделать это в одиночку. Как гласит наш гимн, мы все вместе сильны. Тем более в эти самые трудные времена. Мы знаем, как это сделать.

Когда пандемия закончится, наши доходы вернутся. Это будет исправлено. У нас будет сильное руководство, потому что меня сопровождают настоящие профессионалы. Мы будем принимать взвешенные решения. Чтобы защищать клуб, нужно жить и дышать им, и мы делаем это как можно чаще.