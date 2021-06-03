Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Леонардо – об отставке Тухеля из ПСЖ: «Наш клуб принял верное решение»

Наставник перешел в «Челси» и выиграл Лигу чемпионов
Футбол Лига 1 (Франция)
3 июня 19:59
Леонардо – об отставке Тухеля из ПСЖ: «Наш клуб принял верное решение»
Томаса Тухеля / фото - Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал решение клуба уволить Томаса Тухеля, под руководством которого «Челси» стал победителем Лиги чемпионов в этом сезоне. В интервью порталу ТeamТalk функционер заявл, что ни капли не жалеет об уходе специалиста.

«Какой была моя реакция на победу Тухеля в ЛЧ? Это футбол, здесь может случиться такое. Я рад.

ПСЖ принял верное решение, отпустив Тухеля. Все клубы проходят подобные циклы». 

Напомним, контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Томас Тухель ПСЖ Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
Футбол Лига 1 (Франция)
07:57
Хавбек ПСЖ: «Мбаппе никому ничего не говорит о своем будущем»
Хавбек ПСЖ: «Мбаппе никому ничего не говорит о своем будущем»
Футбол Лига 1 (Франция)
4 июня 16:48
Тухель: «Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта»
Тухель: «Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 июня 16:31
Официально. «Челси» продлил контракт с Тухелем еще на три года
Официально. «Челси» продлил контракт с Тухелем еще на три года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 июня 15:46
Роналду может войти в сделку по обмену игроков
Роналду может войти в сделку по обмену игроков
Футбол Лига 1 (Франция)
4 июня 11:25
Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»
Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»
Футбол Примерa (Испания)
3 июня 22:16

Новости: Футбол

Анчелотти: «В «Реале» будут требовать показывать захватывающий и качественный футбол»
Анчелотти: «В «Реале» будут требовать показывать захватывающий и качественный футбол»
Примерa (Испания)
21:44
«Торино» не продал Белотти в «Рому»
«Торино» не продал Белотти в «Рому»
Серия А (Италия)
21:27
Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»
Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»
Лига 1 (Франция)
21:10
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
В мире
20:48
Де Брюйне перенес операцию на глазнице
Де Брюйне перенес операцию на глазнице
Евро-2020
20:28
Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»
Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
20:13
«Металлист-1925» вышел в УПЛ
«Металлист-1925» вышел в УПЛ
Первая лига
19:41
Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»
Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»
Премьер-Лига (Англия)
19:23
«Черноморец» может сменить тренера после выхода в УПЛ
«Черноморец» может сменить тренера после выхода в УПЛ
Украинская Премьер-лига
19:12
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости