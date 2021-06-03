Тухель убеждает «Челси» подписать Лукаку
Леонардо – об отставке Тухеля из ПСЖ: «Наш клуб принял верное решение»
Наставник перешел в «Челси» и выиграл Лигу чемпионов
3 июня 19:59
Томаса Тухеля / фото - Getty Images
Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал решение клуба уволить Томаса Тухеля, под руководством которого «Челси» стал победителем Лиги чемпионов в этом сезоне. В интервью порталу ТeamТalk функционер заявл, что ни капли не жалеет об уходе специалиста.
«Какой была моя реакция на победу Тухеля в ЛЧ? Это футбол, здесь может случиться такое. Я рад.
ПСЖ принял верное решение, отпустив Тухеля. Все клубы проходят подобные циклы».
Напомним, контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года.