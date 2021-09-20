Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы»
Леоненко: «Арбитры просто убили «Александрию» в матче с «Динамо»
Эксперт считает, что пенальти в ворота команды Гуры не было
Виктор Леоненко / Фото: Футбол 1/2/3
Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» высказался о победе киевлян над «Александрией» (1:0) в 8-м туре УПЛ благодаря пенальти в компенсированное время.
«Убили. Я считаю, что просто убили. Это мое мнение. Для меня пенальти – не пенальти.
Чистый пенальти? На 97-й?»
Момент с пенальти в ворота «Александрии»: