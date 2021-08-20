«Динамо» продаст Родригеша новичку Серии А
Леоненко: «Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер»
Эксперт – о матче «Ингулец» – «Динамо»
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал результат матча «Ингулец» – «Динамо» (1:1).
«Я не люблю ходить на футбол, я люблю анализировать дома. Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер.
Пока все у «Ингульца», тьфу-тьфу-тьфу, получается».
«Ингулец» набрал первое очко в УПЛ.
«Динамо» впервые очки потеряло.
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