Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты
Леоненко: «Динамо» выполнило свою задачу в матче с «Шахтером»
Экс-футболист киевлян высказался о главном украинское дерби
Фото: пресс-служба Шахтера
Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» высказался о ничьей киевлян с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.
«Наконечника нет, все уже знают. Много эмоций ушло как раз в еврокубках. Для «Динамо» это хорошо, потому что задача выполнена. Их ничья устраивала – вничью и сыграли, а то что нет нападающих и там и там – вот это и сказалось. Играли на ничью, потому игра и не получилась. Опять вспомнили плохой футбол. Создали полтора момента за два тайма. Я считаю, что это все еврокубки. У кого-то они плохие были, если брать «Динамо», у «Шахтера» – великолепнейшая игра с «Интером» была. В Суперкубке нужно уже конкретно было играть, а тут ничья тебя устраивает - и пошли дальше. Просчитываешь, тем более это же Луческу. После сборной у нас же команды, как правило, не очень хорошо выглядят»
В турнирной таблице УПЛ отрыв «Динамо» от «Шахтера» остался прежним – 3 очка.
Украинское «классико» оказалось предсказуемым. Команды сыграли слишком осторожно.
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