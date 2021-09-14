Леоненко: «Если Шахтер обыграет Шериф, то он уже в Лиге Европы»

Но Вернидуб точно не отдаст «горнякам» победу без боя

фото - ФК Шахтер

Футбольный эксперт Виктор Леоненко оценил состояние донецкого «Шахтера» перед стартом нового евросезона:

«У «Шахтера» проблема пока в обороне, потому что даже «Днепр» показал, что у «Шахтера» есть провалы в обороне. Если «Шахтер» обыграет «Шериф», то он уже в Лиге Европы».

Последним экзаменом перед стартом главного турнира Старого Света для подопечных Роберто Де Дзерби стал матч с «Днепром-1», где «горняки» одержали победу с комфортным счетом.

Впереди – первый матч группового этапа ЛЧ против «Шерифа». Игра состоится уже завтра, 15 сентября в 19:45. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.

В параллельном матче между собой сойдутся фавориты группы – «Интер» и «Реал».

Напомним, «Шериф» подписал нового защитника перед матчем с «Шахтером».