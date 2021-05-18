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Леоненко: «Меня пугает ситуация в «Заре»
Эксперт прокомментировал положение дел в луганском клубе
18 мая 09:46
Виктор Леоненко / Фото - Footballua.tv
Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» высказался относительно текущей ситуации в луганской «Заре».
В «Заре» не все в порядке, то уходят... Вообще меня пугает ситуация: что ни клуб – так у всех заканчиваются контракты, задержки по зарплатам. Тут же не только «Заря», но и «Александрия», я понимаю, тоже с проблемами.
Я уже про других молчу. И в Премьер-лиге я не вижу ни 14, ни 16 команд. Когда ждут 16, 18, так давайте уже сделаем 24 команды.
Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщил, что предложений по игрокам, у которых заканчиваются контракты, не было.
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