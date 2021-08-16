Леоненко: «Мы не знаем, что будет проповедовать Петраков – контратаки или контроль мяча»

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Известный эксперт Виктор Леоненко поддержал назначение главным тренером сборной Украины Александра Петракова.

В какой футбол мы играли при Шевченко? Там было больше счастья. Были хорошие матчи со средними и слабыми командами. Помню игру с Португалией. Мы должны были проиграть со счетом 3:5. Мы не знаем, что будет проповедовать Петраков – контратаки или контроль мяча».