Петраков возглавит сборную Украины. Стало известно, когда об этом объявят официально
Леоненко: «Мы не знаем, что будет проповедовать Петраков – контратаки или контроль мяча»
Эксперт поддержал кандидатуру нового тренера
08:50
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко поддержал назначение главным тренером сборной Украины Александра Петракова.
«Кандидатура Петракова хорошая, потому что мы омолаживаемся. Он знает всех молодых, правда, вряд ли там все они будут играть в составе. На мой взгляд, сейчас в нашей сборной будет тяжело любому тренеру.
В какой футбол мы играли при Шевченко? Там было больше счастья. Были хорошие матчи со средними и слабыми командами. Помню игру с Португалией. Мы должны были проиграть со счетом 3:5. Мы не знаем, что будет проповедовать Петраков – контратаки или контроль мяча».
Ожидается, что Петраков будет назначен тренером 17 августа.
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