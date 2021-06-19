Наставник сборной Австрии: «Нас ожидает финал с Украиной»
Леоненко: «Нас устраивает ничья с австрийцами»
Главное, по мнению эксперта, – набрать очки
Виктор Леоненко / фото - Football24
Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, какая тактика на матч со сборной Австрии будет самой правильной:
«Нас устраивает ничья с австрийцами. Я считаю, что мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика будет.
У нас уже тактика примерно известна, а там гадать, кто лучше, кто хуже - я не люблю. Так, как вчера они играли, то, конечно, мы лучше. Нас победа или ничья с Австрией устраивает».
Команда Андрея Шевченко находится на втором месте в своей группе, которое гарантирует выход в плей-офф. У сборной Украины, так же как и у австрийцев – 3 набранных бала, но украинцы лидируют за счет лучшей разницы мячей.
Матч сборных Украины и Австрии пройдет уже в понедельник, 21 июня.
Напомним, матч с австрийцами может пропустить Александр Зубков.