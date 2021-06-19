Леоненко: «Нас устраивает ничья с австрийцами»

Главное, по мнению эксперта, – набрать очки

Виктор Леоненко / фото - Football24

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, какая тактика на матч со сборной Австрии будет самой правильной:

«Нас устраивает ничья с австрийцами. Я считаю, что мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика будет. У нас уже тактика примерно известна, а там гадать, кто лучше, кто хуже - я не люблю. Так, как вчера они играли, то, конечно, мы лучше. Нас победа или ничья с Австрией устраивает».

Команда Андрея Шевченко находится на втором месте в своей группе, которое гарантирует выход в плей-офф. У сборной Украины, так же как и у австрийцев – 3 набранных бала, но украинцы лидируют за счет лучшей разницы мячей.

Матч сборных Украины и Австрии пройдет уже в понедельник, 21 июня.

Напомним, матч с австрийцами может пропустить Александр Зубков.