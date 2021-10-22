Леоненко – о матче «Барселона» – «Динамо»: «За 28 лет ничего не произошло»
Леоненко назвал лучшего игрока «Динамо» в провальном матче с «Барселоной»
Экс-форвард киевлян выделил вратаря
07:59
Виктор Леоненко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко в эфире телеканала «Футбол 1» назвал лучшего игрока киевлян в матче с «Барселоной» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Лучший игрок — Бущан. Если бы не он, то было бы как с «Шахтером» — три, четыре пять. Какая разница? Грустно. В 1993 году на «Камп Ноу» нас так же возили. Грустно, что 28 лет мы стоим на месте. Если сравнивать с 1997 годом, то это небо и земля. Если я подтруниваю над кем-то, то это, чтобы хоть как-то веселее было.
Надо разобрать игру и стать сильнее, если вы футболисты. Если нет, то Луческу так и будет продолжать стареть».
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