Довбик: «Шотландия лучше, чем Португалия или Италия»
Леоненко: «Не понимаю, почему мы считаем, что наша сборная сильнее шотландцев?»
Эксперт – о жеребьевке стыковых матчей
10:41
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко высказался о жеребьевке стыковых матчей отбора на ЧМ-2022, где Украина сыграет против Шотландии.
«Я вообще не понимаю, а почему мы должны радоваться? Почему мы считаем, что наша сборная сильнее шотландцев? Они далеко могут зайти на виски».
Александр Петраков признался, что не хотел в соперники Португалию или Италию.
Игра с Шотландией пройдет 24 марта. Победитель пары сыграет с Австрией или Уэльсом.
Комментарии 0