Леоненко: «Не согласен с Луческу, что «Динамо» хорошо играло с сильными командами»

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Известный эксперт Виктор Леоненко оценил выступление «Динамо» в Лиге чемпионов и прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:2).

Игра не получилась. Мне она не понравилась. «Бенфика», явный фаворит, забила два гола и начала второй тайм играть от обороны… Кто-то подумал, что это похоже на матч с «Баварией». Нет, «Бавария» бросила играть после 2:0. А тут отошли назад и оборонялись. Победители так не играют. Жезуш — перепуганный тренер, это можно смело говорить.

Я не согласен с Луческу по поводу того, что «Динамо» хорошо играло с сильными командами. Хорошо играли с «Баварией» второй тайм. Можно где-то с натяжкой вспомнить матч с «Барселоной». Хотя, я считаю, что футбола там не было.

«Динамо» могло с первой минуты уже пропустить. Но Яремчук пожалел».