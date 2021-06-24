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Леоненко: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»

Обе команды уверенно вышли из своих групп
Футбол Евро-2020
17:25
Леоненко: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»
Виктор Леоненко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу шведов над Польшей, и дал оценку сопернику Украины в 1/8:

«Первый гол — случайный. Там много отскоков. Парень с хоккейной фамилией забил. Сборная Швеции бежит. На них в группе не все настраивались. 

Шведы стабильны, у них нет провалов. Играют до конца. Левандовски молодец. Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы».

Именно благодаря шведам Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2020. Президент УАФ Андрей Павелко даже назвал нашу национальную сборную самой дорогой в истории.

Но шведы – далеко не самый простой соперник, хоть они и худшая команда чемпионата Европы по одному из ключевых показателей.

Если национальная команда справится с Швецией, то впереди подопечных Андрея Шевченко ждет куда более сильный соперник


Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Швеция – Украина Виктор Леоненко

Комментарии 1

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24 июня 2021г. 17:49
Для сегодняшний нашей сборной все сильнее.
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