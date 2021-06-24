Леоненко: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»

Обе команды уверенно вышли из своих групп

Виктор Леоненко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу шведов над Польшей, и дал оценку сопернику Украины в 1/8:

«Первый гол — случайный. Там много отскоков. Парень с хоккейной фамилией забил. Сборная Швеции бежит. На них в группе не все настраивались. Шведы стабильны, у них нет провалов. Играют до конца. Левандовски молодец. Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы».

Именно благодаря шведам Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2020. Президент УАФ Андрей Павелко даже назвал нашу национальную сборную самой дорогой в истории.

Но шведы – далеко не самый простой соперник, хоть они и худшая команда чемпионата Европы по одному из ключевых показателей.

Если национальная команда справится с Швецией, то впереди подопечных Андрея Шевченко ждет куда более сильный соперник.