Альба: «Здорово играли в первом тайме с «Динамо»
Леоненко – о матче «Барселона» – «Динамо»: «За 28 лет ничего не произошло»
Экс-форвард назвал грустной игру киевлян
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в матче Лиги чемпионов.
«Зайдите в YouTube и найдите матч «Барселона» — «Динамо» Киев 1993 года. Найдите отличия. За 28 лет, я уже вам подсказываю, ничего не произошло. Вот от этого как раз грустно/
Я не понимаю, как в моменте с голом можно было забыть мужа Шакиры Пике? Самого высокого человека в Барселоне. Это как побывать в Париже — и не заметить Эйфелеву башню. Все стояли с Люком де Йонгом. Де Пена вообще стоял в стороне и болел. Или ставки ставил»».
«Динамо» идет последним в группе Лиги чемпионов.
У киевлян ни одного забитого мяча за три матча.
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