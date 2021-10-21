Леоненко – о матче «Барселона» – «Динамо»: «За 28 лет ничего не произошло»

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Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

Я не понимаю, как в моменте с голом можно было забыть мужа Шакиры Пике? Самого высокого человека в Барселоне. Это как побывать в Париже — и не заметить Эйфелеву башню. Все стояли с Люком де Йонгом. Де Пена вообще стоял в стороне и болел. Или ставки ставил»».