Леоненко – о Шевчуке: «Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали»
Леоненко – о новой форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики, я бы бил их палками»
Экс-игрок «Динамо» выразил свое мнение
12:27
Виктор Леоненко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко высказался о новой форме сборной Украины.
«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе.
Я бы их сильно бил палками».
Напомним, в России новая форма сборной Украины вызвала неодобрение из-за изображения границ страны вместе с Крымом, но в UEFA заявили, что она утверждена в соответствии со всеми правилами.
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