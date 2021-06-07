Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Леоненко – о новой форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики, я бы бил их палками»

Экс-игрок «Динамо» выразил свое мнение
Футбол Сборная Украины
12:27
Леоненко – о новой форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики, я бы бил их палками»
Виктор Леоненко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко высказался о новой форме сборной Украины.

«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе.

Я бы их сильно бил палками».


Напомним, в России новая форма сборной Украины вызвала неодобрение из-за изображения границ страны вместе с Крымом, но в UEFA заявили, что она утверждена в соответствии со всеми правилами.

Источник: Спорт-Экспресс Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Леоненко

Комментарии 4

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
7 июня 2021г. 14:48
Мнение ватного алкаша (Леоненко), не интересно.
0 0
Ответить
7 июня 2021г. 13:23
Шакал ватный:D
0 0
Ответить
7 июня 2021г. 12:45
Це ж мокшанський алкаш з Тюмені
0 0
Ответить
7 июня 2021г. 12:33
Час уже наспів застосувати суворі санкції проти цієї свиноти-провокатора.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Леоненко – о Шевчуке: «Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали»
Леоненко – о Шевчуке: «Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 мая 22:10
Леоненко: «Трубин виноват в результате, а Украина сыграла плохо»
Леоненко: «Трубин виноват в результате, а Украина сыграла плохо»
Футбол Сборная Украины
24 мая 12:48
Леоненко: «Меня пугает ситуация в «Заре»
Леоненко: «Меня пугает ситуация в «Заре»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 мая 09:46
Леоненко назвал худшую команду УПЛ весной
Леоненко назвал худшую команду УПЛ весной
Футбол Украинская Премьер-лига
11 мая 12:47
Леоненко: «При Каштру «Шахтер» не играл вообще»
Леоненко: «При Каштру «Шахтер» не играл вообще»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 мая 14:05

Новости: Футбол

Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Сборная Украины
17:50
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Примерa (Испания)
17:50
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
17:30
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
Сборная Украины
17:24
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Интервью
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Сборная Украины
17:16
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Сборная Украины
17:07
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Сборная Украины
17:06
Parimatch Foundation провел тренировку для детей в самом маленьком городе Украины
Parimatch Foundation провел тренировку для детей в самом маленьком городе Украины
В Европе
16:51
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Сборная Украины
16:43
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости