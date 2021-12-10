Не попал по пустым воротам. Чудовищный промах Цыганкова в матче с «Бенфикой»
Леоненко – о промахе Цыганкова: «Я бы сказал, что я – не футболист»
Полузащитник не забил в пустые ворота
10:50
Фото: UEFA
Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал эпизод в матче «Бенфика» – «Динамо» в котором Виктор Цыганков не забил в пустые ворота в начале матча.
«8-я минута, промазал Цыганков. Честно говоря, я бы вышел, и сказал, что я — не футболист. Нужно всем рассказать, как создался момент.
Валялся Гармаш. «Красные» вместе с орлом, который летает по стадиону, посмотрели и остановились. Буяльский забрал мяч, обвел двоих, покатил Цыганкову. А тот с правой не попал метров с 8-ми в пустые ворота. У меня такое ощущение, что он вспомнил, как пенальти надо бить в Луцке. Вот такой «гол». Благодаря какой-то травме мы опять что-то придумали. Вспомните Беседина со шведами. Та же история. Футболисты просто стояли. А «Динамо» могло повести 1:0».
«Динамо» проиграло «Бенфике» (0:2).
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