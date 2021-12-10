Леоненко – о промахе Цыганкова: «Я бы сказал, что я – не футболист»

Фото: UEFA

Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал эпизод в матче «Бенфика» – «Динамо» в котором Виктор Цыганков не забил в пустые ворота в начале матча.

Валялся Гармаш. «Красные» вместе с орлом, который летает по стадиону, посмотрели и остановились. Буяльский забрал мяч, обвел двоих, покатил Цыганкову. А тот с правой не попал метров с 8-ми в пустые ворота. У меня такое ощущение, что он вспомнил, как пенальти надо бить в Луцке. Вот такой «гол». Благодаря какой-то травме мы опять что-то придумали. Вспомните Беседина со шведами. Та же история. Футболисты просто стояли. А «Динамо» могло повести 1:0».