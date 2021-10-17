Марлон: «В «Шахтере» бразильцы учат русский, украинцы – португальский»
Леоненко – о разгроме «Зари» от «Шахтера»: «У Скрипника есть отмазка»
Эксперт поделился мыслями по поводу центрольного матча тура в УПЛ
17 октября 17:09
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3
Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире YouTube-канала «Великий футбол» проанализировал матч 11-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Заря» (6:1).
Мне понравился матч. Мне даже понравилась «Заря», которая проигрывая с таким счетом продолжала идти вперед. «Шахтер» просто сейчас на ходу и сильнее. У Скрипника есть отмазка. У луганчан очень много травмированных, которых некем заменить. А футболисты донецкой команды выходят со скамейки и только усиливают игру.
Мне понравился футбол не потому, что было забито 7 голов. Игроки «Шахтера» просто все правильно делали на поле и играли красиво. Болельщикам, я уверен, все тоже понравилось.
Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник отметил, что его команда попала под каток.
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