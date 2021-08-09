Павелко: «Ребров видит в сборной Украины очень большой потенциал»
Леоненко – о Реброве: «Будем смотреть. Одно дело «Ференцварош», другое – наша сборная»
Эксперт оценил вероятное назначение специалиста на пост наставника «сине-желтых»
09:19
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» оценил кандидатуру Сергея Реброва на пост главного тренера «сине-желтых».
Будем смотреть. Надеюсь, что у Реброва все получится. Для любого тренера сборная – это серьезный уровень.
Не знаю, будет он волноваться или нет. Но, скорее всего, будет. Одно дело «Ференцварош», а другое – наша сборная. Самое главное, чтобы получилось.
Ранее сообщалось, что Ребров уже прибыл в Киев.
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