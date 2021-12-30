Леоненко: «Пока я провалов у «Динамо» не вижу, стабильно играют»
Леоненко определил лучшего украинского футболиста года
Это не форвард
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко назвал в эфире программы «Пряма червона» голкипера киевлян Георгия Бущана лучшим украинским игроком года.
Берите любого: или Трубин, или Ризнык. Ризнык из-за пенальти, но опять же он в еврокубках не играл. Если так, то Ризнык.
Если брать еврокубки, то тут или Бущан, или Трубин. Одного выбрать? Тогда Бущан.
Напомним, лучшим игроком года в УПЛ по версии тренеров и болельщиков был признан нападающий «Днепра-1» Артем Довбык.
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