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Леоненко определил лучшего украинского футболиста года

Это не форвард
Футбол Украинская Премьер-лига
20:19
Леоненко определил лучшего украинского футболиста года
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко назвал в эфире программы «Пряма червона» голкипера киевлян Георгия Бущана лучшим украинским игроком года.

Берите любого: или Трубин, или Ризнык. Ризнык из-за пенальти, но опять же он в еврокубках не играл. Если так, то Ризнык.

Если брать еврокубки, то тут или Бущан, или Трубин. Одного выбрать? Тогда Бущан.

Напомним, лучшим игроком года в УПЛ по версии тренеров и болельщиков был признан нападающий «Днепра-1» Артем Довбык.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виктор Леоненко Георгий Бущан Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин

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