Леоненко: «Отрыв «Шахтера» от «Динамо» в УПЛ должен быть 20 очков»

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Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал игру «Шахтера» с «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

Когда «Шахтер» играет так хорошо, то в голову сразу приходит мысль: «Как же вы вообще теряете очки в нашем чемпионате?». Смотришь на эту игру и думаешь, что отрыв должен быть очков 20. Вчера я увидел качество игры, которого я жду, и которого ждут болельщики. Думаю, «Реалу» будет сложно против «Шахтера», да и всем будет сложно. Главное, чтобы «Шахтер» сейчас не зазнался, потому что когда игра летает то вверх, то вниз, это говорит о том, что стабильности нет».