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Леоненко: «Отрыв «Шахтера» от «Динамо» в УПЛ должен быть 20 очков»

Эксперт – об игре «горняков» с «Интером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:43
Леоненко: «Отрыв «Шахтера» от «Динамо» в УПЛ должен быть 20 очков»
Фото: footballua.tv

Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал игру «Шахтера» с «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.  

«Я бы отметил всю команду, потому что реально все сыграли хорошо. Понятно, что Додо был самым активным, Исмаили просто съел Думфриса, не дав создать вообще ничего. Жаль, что травмировался Траоре. Думфрис, конечно, случайно лег на него. Не знаю, что у него там с коленом, но потеря обидная. Педриньо заменил Траоре и сыграл точно не хуже него. Все, что надо делать нападающему, он делал: бил по воротам, цеплялся. Могу его только похвалить.

Когда «Шахтер» играет так хорошо, то в голову сразу приходит мысль: «Как же вы вообще теряете очки в нашем чемпионате?». Смотришь на эту игру и думаешь, что отрыв должен быть очков 20. Вчера я увидел качество игры, которого я жду, и которого ждут болельщики. Думаю, «Реалу» будет сложно против «Шахтера», да и всем будет сложно. Главное, чтобы «Шахтер» сейчас не зазнался, потому что когда игра летает то вверх, то вниз, это говорит о том, что стабильности нет».

«Шахтер» набрал первое очко в Лиге чемпионов.

«Динамо» проиграло в своем матче «Баварии» (0:5).

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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