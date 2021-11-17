Леоненко: «Петраков не будет менять состав на матч с Боснией»
Леоненко: «Петраков доказал, что тренерский штаб у него очень хороший»
Эксперт – о победе Украины над Боснией и Герцеговиной
20:14
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Не забывайте, что у нас на 45-й минуте спас Бущан. Он и стал для меня лучшим в матче. Если бы не он…
Петраков доказал, что у него тренерский штаб очень хороший».
Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.
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